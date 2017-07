Sostenibilitat

Gavà dissenya un nou model de recollida i gestió de residus L’Ajuntament ja ha concretat el finançament per iniciar la renovació de vehicles i contenidors El Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà va aprovar ahir una modificació de crèdit per valor d’1'9 milions d'euros que permet garantir el finançament per iniciar el procés que dotarà la ciutat d'un nou model de recollida de residus. Actualment Gavà, és el dinovè dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en nivell de recollida selectiva, amb un percentatge de reciclatge del 34,55%.