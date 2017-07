Primer acte de la Plataforma

Presentació de la plataforma Esquerres per la Independència Gavà va ser l’escenari de la presentació al Baix Llobregat de la plataforma Esquerres per la Independència (ExI) formada per persones i col·lectius compromesos amb l'autodeterminació, el dret a decidir i la construcció d'un nou país L’acte, que es va centrar en el debat sobre els drets socials a la República catalana, va comptar amb la participació de David Companyon (exdiputat d'EUiA al Parlament), Teresa Jordà (diputada d'ERC al Congrés), Joana Solsona (afiliada de CCOO) i David Escrig (afiliat d'UGT).