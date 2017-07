Nova víctima

Nova concentració ciutadana per mostrar el rebuig a la violència masclista D es de principis de l'any 2017 ja són 32 les dones mortes per violència masclista a l’Estat Espanyol La plaça Major va ser l’escenari on Gavà va tornar a expressar, ahir a la tarda, el seu respecte vers la darrera dona víctima de violència masclista i visualitzar el rebuig davant aquesta situació. Es tracta d’Irina, de 38 anys, que va ser assassinada per la seva parella a València el 16 de juliol. Amb aquest assassinat s’eleven oficialment a 32, les dones mortes per violència masclista a l’Estat Espanyol.