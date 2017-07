Mónica Parés, nova presidenta del PP de Gavà Assemblea Local l’ha votat aquest dimarts seguint els processos de renovació interna que està vivint la formació a tota Espanya Mónica Parés ha estat escollida nova presidenta del PP de Gavà per l’Assemblea Local aquest dimarts, 25 de juliol. Parés, que es presentava com a única candidata, ja és regidora i portaveu del grup municipal a l’Ajuntament i, a partir ara, substitueix en aquest càrrec a Josep Llobet.En aquest acte on també es va comptar amb l’assistència del President i Secretària del PP de Barcelona i d’altres membres de l’executiva provincial i regional del PPC,