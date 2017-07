Comencen les obres per cobrir la pista de l’escola Marcel·lí Moragas El projecte culminarà la propera primavera i forma part d’un seguit d’actuacions de millores d’equipaments esportius i de l’espai públic L’Ajuntament de Gavà posa en marxa aquest estiu obres de millora a les escoles públiques i equipaments esportius, així com diferents actuacions a l'espai públic. La intervenció més important és el cobriment de la pista de l’escola Marcel·lí Moaragas, amb un pressupost de 2 milions d’euros finançats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta obra permetrà comptar amb un nou equipament esportiu d’ús compartit on es podrà practicar bàsquet, handbol, futbol sala i volei.