Avui vaga a Renfe A Rodalies funcionaran el 66% dels serveis en hora punta, entre les 06.00 i les 09.00 hores, i entre les 17.00 i les 20.30 hores La Confederació General del Treball (CGT) ha convocat una vaga per avui 28 de juliol a Adif i Renfe, després d’ “esgotar” totes les vies de negociació amb ambdues empreses, a les quals atribueix una falta de resposta davant la “falta de futur” d'ambdues companyies i per “posar en dubte” la continuïtat del ferrocarril com a servei públic Des de CGT, precisen que “la vaga no és per un motiu concret sinó per l’acumulació de mal estar des de fa molt de temps"