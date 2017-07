Formació i empresa

J.Juan atorga una beca d'excel·lència a un alumne de Màster en IQS L’empresa de Gavà col·labora així, per segon any, amb la Fundación Empresas IQS per formar part del programa de beques Jaume Carreras i Buscató ha estat l'alumne becat per l'empresa de Gavá per cursar el Màster en Enginyeria Industrial el proper curs acadèmic 2017-2018. Mª Angeles Juan, vicepresidenta del grup J.Juan, va acudir, el passat 7 de juliol, a la cerimònia de graduació de IQS, on va fer lliurament de la beca d'excel·lència J.Juan al graduat en Enginyeria. Així, J.Juan SAU es consolida en presència i col·laboració amb aquest prestigiós centre acadèmic.