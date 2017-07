Concurs d’imatge del GavàMón Els participants poden aportar les seves creacions artístiques per aspirar a ser la imatge gràfica de la Mostra d’enguany abans del 31 d’agost La Mostra de Drets Humans GavàMón es prepara per viure la seva tretzena edició al mes d’octubre amb l’afany d’evolucionar i obrir-se a altres disciplines artístiques. En aquest sentit, s’organitza un concurs per triar el projecte artístic que serà la imatge gràfica del certamen d’aquesta any. El contingut de les obres ha d’estar relacionada com a mínim amb un dels drets de al Carta Agenda Mundial pels drets Humans