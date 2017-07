Ambulatori tancat

Obres al CAP de la Riera de les Parets Aquest mes d'agost el Centre d'Atenció Primària (CAP) Doctor Bartomeu Fabrés i Anglada serà objecte d'obres de millora. És per aquest motiu que el servei d'atenció primària d'aquest ambulatori es concentrarà al CAP Gavà 1. En aquí s'atendran tant als ciutadans d'un centre com de l'altre, amb professionals també dels dos centres. Com anys anteriors es tindrà especial cura a l'atenció domiciliària.