El nou Hospital de Viladecans costarà més de 80 milions d’euros Antoni Comín, de visita al solar on s’ubicarà l’equipament, confirma que enguany es licitarà obra per un valor de 66 milions

El cost total de la construcció del nou Hospital de Viladecans pujarà a més de 80 milions d’euros, La xifra l’ha donada aquest matí el conseller de Salut, Antoni Comín, que ha visitat el solar on s’ubicarà el futur equipament sanitari.