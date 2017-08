120 infants de Gavà participen en el Casal d’Estiu de l’escola Jacme March La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament, permet oferir un espai de lleure educatiu durant el mes d’agost

L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa aquest agost un Casal a l’escola Jacme March amb l’objectiu de fer possible que els infants puguin gaudir d’un espai de joc i de convivència durant les vacances. El Casal, que s’allargarà durant tot el mes, acull 120 infants gavanencs de 4 a 12 anys, dividits en dos grups d’edats, que han estat proposats per l’Àmbit de Benestar i Acció Social de l’Ajuntament.