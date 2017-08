Rebuig pels atemptats de Barcelona i Cambrils

Gavà condemna el doble atemptat d’ahir a Barcelona i Cambrils Els treballadors de l’Ajuntament, encapçalats per Raquel Sánchez, han guardat cinc minuts de silenci Gavà ha mostrat aquest migdia el seu rebuig als atemptats d’ahir a La Rambla de Barcelona i Cambrils. Centenars de ciutadans s’han concentrat a la plaça de Jaume Balmes, davant de l’Ajuntament, on han guardat cinc minuts de silenci acompanyats de molts treballadors del consistori. Presidint aquesta mostra de rebuig hi havia l’alcalde accidental de Gavà, Miquel Àngel Díaz, i representants de tots els grups polítics amb representació al Ple Municipal, alguns dels quals han interromput les seves vacances per ser-hi presents.