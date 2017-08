Complicat partit del C.F. Gavà contra el Castelldefels Joan Mármol compta amb una plantilla massa curta degut a les complicacions econòmiques del club El C.F. Gavà afronta la segona jornada de lliga enmig d’una situació força complicada. La visita del Castelldefels a La Bòbila, equip que és només tres posicions per sobre dels blaugrana, no hauria de suposar cap tensió especial si no fos per la crítica posició en la que es troba l’entrenador, Joan Mármol. El tècnic del Gavà només pot comptar hores d’ara amb 14 jugadors amb llicència federativa en regla, segons dades de la Federació Catalana de Futbol.