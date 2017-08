Visita d'obres

L’institut escola Gavà Mar es posa a punt per acollir les primeres aules d’ESO El nou mòdul estarà acabat a punt per les classes, que començaran el 12 de setembre L’alcaldessa accidental de Gavà, Rosa Fernández, i el director general de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, Antoni Massegú, van visitar ahir l’escola Gavà Mar on aquests dies s’enllesteix la instal·lació d’un mòdul prefabricat que, a partir del 12 de setembre, acollirà els primers alumnes d’Educació Secundària.