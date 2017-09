Gavà 2 - Europa 4

Vídeo: Juanjo Carrasco El C.F. Gavà cau a casa contra l’Europa (2-4) És la tercera derrota consecutiva del Gavà aquesta temporada en la que encara no coneix la victòria El C.F. Gavà no ha estat capaç de superar aquest cap de setmana a l’Europa al seu propi estadi i va perdre per 2 a 4. Amb aquesta derrota ja van tres consecutives, és a dir, el Gavà encara no coneix ni la victòria ni l'empat en aquesta temporada. És l'únic equip del Grup V de la Tercera Divisió amb aquest historial juntament amb el penúltim classificat, el Vilassar Mar. El Gavà, però, sí que té un rècord que posseeix en solitari: és l'equip més golejat del grup amb 13 gols en contra, lluny dels 8 del Cerdanyola i dels 6 del Vilassar Mar.