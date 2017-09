El PP i la Diada Nacional de Catalunya

Mónica Parés: “Només per la paraula “nacional”, el PP ja no participaria en els actes de la Diada” El PP basa la seva decisió de no prendre part en els actes oficials a Gavà de la Diada en que “s’està convertint en un acte més de reivindicació independentista” El Partit Popular (PP) de Gavà ha confirmat que enguany tampoc participaran en els actes oficials de la Diada Nacional de Catalunya de l’11 de setembre. La portaveu popular, Mónica Parés, ha destacat que “aquí a l’Ajuntament de Gavà aquest esdeveniment es diu Diada Nacional de Catalunya, i només per ser “nacional” el partit Popular ja no participaria perquè no considerem que Catalunya sigui una nació”.