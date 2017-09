C's i la Diada de l'11 de setembre

Miguel Ángel Ibáñez: “La Diada està segrestada per tot el sector nacionalista e independentista” C’s confirma que no participarà en els actes oficials a Gavà de la Diada Nacional de Catalunya Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) de Gavà ha confirmat avui que no prendrà part dels actes oficials a Gavà de la Diada Nacional de Catalunya de l’11 de setembre. El portaveu taronja, Miguel Ángel Ibáñez, ho justifica així: “Ciutadans celebra la Diada de Catalunya cada any però no participem en els actes oficials que es convoquen perquè considerem que és una jornada que està segrestada per tot el sector nacionalista e independentista”.