Entitat de caire social

25è aniversari de la Fundació Nostra Senyora de Brugués L’entitat sense ànim de lucre va ser fundada amb l’objectiu d’ajudar a les persones més desfavorides de Gavà L’1 de desembre de 1992 era inscrita oficialment en el registre de la Generalitat la Fundació Nostra Senyora de Brugués. En aquests 25 anys ha fet una tasca benèfica i assistencial i ha creat uns premis per donar suport a entitats i persones que com ella treballen en benefici de la comunitat gavanenca. Com és tradicional, des de fa 24 anys, els premis es lliuraran el 8 de setembre, però enguany, coincidint amb el 25è aniversari enlloc de l’American Lake es farà a l’Espai Maragall.