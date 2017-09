Ofrena floral de Demòcrates de Catalunya

Ramon Castellano: “Catalunya demana respecte i decidir” A l’acte, on es va fer lectura del manifest oficial del partit, també hi va participar el coordinador territorial de la formació Joan Recasens Demòcrates de Catalunya de Gavà s’ha sumat, aquest any, als actes de la Diada Alternativa amb una ofrena floral al monument del màrtirs del 1714 i la lectura del manifest oficial de la formació. L’encarregat de posar-hi veu va ser el representant local, Ramon Castellano, qui després d’assegurar que “a través de les urnes l’1O, tant els partidaris del sí, com els del no, podran expressar-se democràticament”