Ofrena floral d’ERC

Albert Massana: “Volem una república transparent i neta” En aquesta ofrena alternativa, que ja fa 25 anys que es fa a la nostra ciutat, també hi va prendre part la diputada del partit a Madrid Ester Capella Un any més, i ja en van 25, ERC Gavà s’ha desmarcat de l’acte institucional de la Diada prenent part en l’ofrena floral del dia previ. El portaveu del grup municipal, Albert Massana, ha estat l’encarregat de llegir el manifest després de reivindicar la col·locació de les urnes a la ciutat per “poder votar lliurament i de manera democràtica el proper 1 d’octubre”. Per a ERC,“aquest Onze de Setembre esdevé l’aperitiu de la nostra voluntat de ser lliures