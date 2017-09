Lliurament premis

La Fundació Nostra Senyora de Brugués premia al Grup Empresarial Roca L’entitat, que celebra el 25è aniversari, també va concedir un premi en la categoria de grups a Gavà Flama i Caliu de la Sardana i va lliurar distincions a Aurora Batet i Paco Casas La Fundació Nostra Senyora de Brugués va lliurar, com és tradicional, el 8 de setembre, els premis de la Fundació a persones i entitats que destaquen per la seva tasca en benefici de la comunitat. Enguany per celebrar el 25è aniversari, l’acte es va fer, enlloc de l’American Lake, a l’Espai Maragall que es va omplir de gom a gom.