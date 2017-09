Presentació al veïnat

Pla d’actuació a Ausiàs March per dinamitzar el barri i millorar la convivència i el bon ús de l’espai públic Les intervencions, que s’impulsaran durant dos anys, implicaran el treball en xarxa de tots els departaments municipals i la participació activa del veïnat L'alcaldessa Raquel Sánchez ha presentat als veïns i veïnes d'Ausiàs March el pla d'actuació integral que s'impulsarà al barri fruit del treball en xarxa de tots els departaments municipals i amb la participació activa del veïnat. El pla, que tindrà una durada de dos anys, té l'objectiu de treballar de forma transversal els valors de la convivència, el respecte, el civisme i la interculturalitat així com afavorir el sentiment de barri i de pertinença per garantir el bon ús i manteniment dels espais comuns.