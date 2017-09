CiU no trenca el pacte de govern

CiU no trencarà el pacte de govern amb el PSC a causa de l’1-O Ramon Castellano: “La nostra feina dins del govern municipal és molt bona i els gavanencs se la mereixen” El grup municipal de Convergència i Unió (CiU) no trencarà el pacte de govern amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a causa del referèndum de l’1 d’octubre. Així ho ha assegurat el portaveu de la coalició, Ramon Castellano, responent d’aquesta manera a la interpel·lació feta per ERC fa uns dies.