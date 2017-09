Festa de la Rosa 2017

Pedro Sánchez: “Estem al costat de l’estat de dret i de qui avui el lidera” El líder del PSOE rep un bany de masses a la Festa de la Rosa de Gavà acompanyat per Raquel Sánchez i Miquel Iceta El secretari general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, va aprofitar la Festa de la Rosa d’ahir a Gavà per marcar la posició del seu partit enfront del referèndum de l’1 d’octubre. Sánchez va assegurar que “no és moment de retrets, i li hauríem de fer alguns a l’actual president del govern, però no és moment ni de retrets ni de sigles ni de banderes, és el temps del sentit comú”.