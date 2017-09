Jardí de la Biblioteca Soler Vidal

Plantació d'un ginkgo bilova per celebrar el Dia de la Pau Aquesta espècie d’arbre va sobreviure al bombardeig atòmic d’Hiroshima de 1945 Un contacontes, tallers, la plantació d’un ginkgo bilova i una exposició de poemaris haikus van ser els actes que es van fer a Gavà, ahir 21 de setembre per celebrar el dia de la Pau. Una jornada amb què l’ONU convida cada any a totes les nacions i pobles a commemorar i enfortir els ideals de la pau. L’Ajuntament de Gavà i la Biblioteca Josep Soler Vidal van organitzar aquests actes amb la col·laboració de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, de l’executiva de la qual Gavà forma part.