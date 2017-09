Actes incívics

El regidor Antoni Rafanell denuncia pintades a la façana de la seva casa Ha agraït la rapidesa de l’Ajuntament en actuar i deixar-la tal com estava abans d’aquest fets La façana del domicili particular del regidor de CiU, Antoni Rafanell va aparèixer, el 19 de setembre, amb la pintada “Arriba España. Siempre Unida”. A més de la pintada es van retirar les pancartes que hi havia col·locades, al balcó, relaciones amb el referèndum del dia 1 d’octubre. El regidor del grup municipal de CiU i president de Demòcrates de Catalunya a Gavà ha explicat, davant els mitjans de comunicació municipal, que “em sap molt greu la pintada que m‘han fet a nivell particular igual que si ho fessin a alguna altra persona."