Tarda de màgia a Gavà La maga Melanie presentarà aquest dissabte, a l’Espai Maragall, l’espectacle “Per art de Màgia” La maga Melanie torna aquest dissabte a Gavà per presentar el seu espectacle de petit format “Per art de màgia”. L’espectacle encabit dins la programació cultural a la ciutat es podrà veure a l’Espai Maragall, a partir de les 18 hores. “Per art de màgia” és l’espectacle de petit format participatiu, màgic i sobretot molt còmic dirigit a públic familiar on la Melanie, encarnant un personatge de pilla i a la vegada innocent, farà participar i riure tothom durant un show de prop d’una hora on vestirà de rosa màgia fent servir els tòpics entre homes i dones. Cal destacar un número especial que ningú mai oblida per la persona més especial d'entre el públic.