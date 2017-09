L’Ajuntament de Gavà i Aigües de Barcelona garanteixen el subministrament en casos de pobresa energètica El protocol que s’ha signat avui estableix el procediment per evitar els talls d’aigua a persones que no poden fer front als rebuts per manca de recursos econòmics L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, han signat avui el protocol per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica. L'objectiu és garantir l'aigua a aquelles persones que no la puguin pagar per manca de recursos econòmics, en aplicació de la Llei 24/2015.