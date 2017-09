Assemblea del CF Gavà

El CF Gavà explica “la delicada situació del club” als socis i aficionats S'ha convocat una assemblea aquest dimecres a la Bòbila per parlar dels deutes que arrosseguen i dels problemes al vestuari El CF Gavà, que intenta encarrilar la situació de l’entitat després de la dimissió a la presidència de Manuel Maniega el passat mes d’agost, ha convocat una reunió amb socis i simpatitzants per exposar el que ells qualifiquen com “una situació extremadament complicada”. En l’apartat econòmic els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social superen els 200.000 euros