Diana Avella “fer rap intel·ligent a Colòmbia és molt complicat” L’activista colombiana ha estat aquest dimecres a Gavà dins el projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans Desenes de joves han participat, aquest dimecres, de la trobada amb Diana Avella la cantant colombiana que, a través del rap, denuncia la vulneració dels drets humans al seu país, en especial la situació de desigualtat que pateixen les dones. Avella precisa que “l’art és una eina per reivindicar la vida i els drets humans a Colòmbia. Cada dia patim milers d’agressions per raó de gènere. És una mentalitat encara molt arrelada i per això, la violència vers les dones, pel sol fet de ser dones, és viu amb impunitat"