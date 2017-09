Camins forestals

Comencen els treballs per crear un accés còmode i segur a l’Ermita de Bruguers La intervenció permetrà accedir a l’ermita des del nucli urbà o des de la zona de lleure la Sentiu Aquesta setmana ha començat la primera fase de les obres d’adequació del sender entre el camí dels Boscos i l’ermita de Bruguers i les millores per al seu accés des del nucli urbà. La intervenció, subvencionada per la Diputació de Barcelona i amb un pressupost de 60.128 euros, té com a objectiu dotar d’un accés còmode i segur, a peu o en bicicleta, a l’Ermita de Bruguers, sigui des del nucli urbà o des de la zona de lleure de la Sentiu.