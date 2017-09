Ple Setembre 2017

El Ple aprova 1 moció i 3 declaracions polítiques A l’inici de la sessió es va llegir un manifest subscrit per tots els grups municipals contra els atemptats del passat 17 d’agost i es va guardar 1 minut de silenci El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat, en la seva sessió ordinària del mes de setembre, 3 declaracions polítiques i una moció presentada pel grup municipal de GSSP, aquesta darrera contra els privilegis de l’església i sol·licitant els bens no matriculats per al jerarquia catòlica.