Pisos acabats a Can Ribes

Acabats els 143 habitatges al nou barri de Can Ribes de Gavà Es tracta de la promoció més important d’habitatge amb protecció oficial a Gavà en els darrers anys L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i el gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ramon Torra, han visitat avui la promoció finalitzada dels habitatges de protecció oficial que l’AMB, mitjançant l’IMPSOL, com a òrgan de gestió, ha construït al nou barri de Can Ribes. Aquesta promoció constitueix la més important quant a habitatge públic que s’ha impulsat a Gavà en els darrers anys i la primera promoció d’aquest barri.