Referèndum a Gavà

Oberts tots els centres a Gavà per votar aquest 1 d’Octubre Les meses s’han pogut constituir amb el suport de voluntaris. El sistema informàtic de cens universal ha estat tallat i s’estan consultant llistes de DNI’s en paper Centenars de ciutadans i ciutadanes han respost a la crida feta per les entitats sobiranistes i s’han atansat a les portes dels seus locals de votació en aquest referèndum ja des de les 6 del matí amb l’objectiu de fer pressió en cas de patir intents de desallotjament per part de les forces d’ordre públic. A Gavà, hores d’ara, aquesta situació no s’ha produït i únicament hi han acudir els Mossos d’Esquadra que, davant l’allau de gent han optat per aixecar acta i marxar.