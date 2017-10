Referèndum 1O

Participació al Referèndum Prop de 6000 persones, segons fons de la organització del referèndum, havien votat fins a les 13 hores a Gavà Prop de 6000 gavanencs i gavanenques, segons fonts de la organització, ja han votat, fins a les 13 hores, en algun dels 5 centres electorals habilitats a la ciutat per aquest referèndum. L’afluència de gent ha estat especialment important a primera hora quan s’han produït llargues cues per accedir a les urnes, i és que des de les entitats i partits sobiranistes s’havia fet una crida a concentrar-se als accessos des de ben matí per fer pressió en cas que les forces d’ordre públic intentessin precintar portes. No ha estat així, però el que si és cert és que els Mossos, quan les cues s’han reduït han fet diversos intents d’entrar, sense emprar la força, per tal de requisar les urnes.