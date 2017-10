Manifestació contra l’opressió policial

Concentració contra “la violència policial al Referèndum” Desenes de persones s’han manifestat aquest migdia davant de l’Ajuntament com a mostra de rebuig a les actuacions policials dels cossos de l’Estat espanyol La plaça de Jaume Balmes ha estat l’espai on, aquest migdia, desenes de ciutadans i ciutadanes s’han trobat per expressar “el rebuig a les actuacions policials dels cossos de l’Estat espanyol que van tenir lloc ahir diumenge en el decurs del referèndum d’independència, i que va deixar més de 800 ferits de diversa consideració”. La convocatòria, a la qual s’ha sumat el consistori, l’ha fet la Taula per la Democràcia integrada, entre d’altres, per l’ANC i Òmnium Cultural. El president de l’Assemblea Nacional Catalana a Gavà, Carles Gelonch, considera que “cal denunciar el que ha estat una repressió brutal