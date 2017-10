Vaga general 3O

Desenes de persones es manifesten en suport a la vaga El grup s’ha trobat a la plaça de Jaume Balmes i ha marxat per l’Avinguda Joan Carles I fins la C-234 tallant el trànsit fins al Barnasud Desenes de persones s’han trobat, aquest migdia, a la plaça de Jaume Balmes com a resposta a la convocatòria de vaga general d’avui. Es tracta, segons ha precisat un dels seus convocants i membre del Comitè de Defensa del Referèndum a Gavà, Marc Zurriaga “d’expressar la nostra repulsa a la repressió brutal exercida per l’estat espanyol diumenge passat contra persones pacífiques que la única cosa que volíem era votar”.