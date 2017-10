Dia Mundial dels Ocells 2017

Gavà se suma al Dia Mundial dels Ocells Per a l’ocasió s’ha organitzat, aquest dissabte, una sortida matinal a l’estany de la Murtra per observar l’anellament i alliberament d’aus Gavà vol commemorar el Dia Mundial dels Ocells, i per això se suma a les activitats que aquest dissabte es faran de 10 a 13.30 hores a la zona de l’estany de la Murtra a les zones humides del Remolar. Durant el matí els assistents podran veure una sessió d’anellament científic d’aus i veure com s’alliberen ocells, a més de participar de visites guiades.