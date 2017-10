Pels carrers de la ciutat

Massiva manifestació contra la repressió policial del dia 1-0 Centenars de persones es van concentrar a la plaça de Jaume Balmes en protesta per l’actuació de les forces de seguretat de l’estat L’acte va ser convocat per l’ANC, Òmnium Cultural, Demòcrates, PDeCat CAT i ERC i van col·laborar entitats culturals, esplais locals i pagesos que van anar, amb tractors, tant a la concentració a la plaça de Jaume Balmes com a la manifestació que es va fer a continuació. L’alcaldessa, Raquel Sánchez i integrants del consistori gavanenc també van participar de la concentració.