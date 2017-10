Gavà celebra la I Jornada de la Inclusió Una conferència i una Festa per a tothom, són principals accions per conscienciar i reflexionar al voltant de la inclusió L’Ajuntament de Gavà, a través de la Comissió per la Inclusió, organitza la I Jornada de la Inclusió. L’objectiu és promoure el coneixement i la reflexió entorn de la inclusió, així com donar visibilitat a accions inclusives perquè plegats, treballem cap a la igualtat d’oportunitats i fem realitat la inclusió a la nostra ciutat.