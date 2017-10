Raquel Sánchez: “Un nou model de mobilitat sostenible és possible” Fins el 9 d’octubre s’han organitzat diferents accions per promoure els desplaçaments segurs i compromesos amb el medi ambient Gavà se suma aquest dies a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura per tal de promoure, segons ha explicat l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, "els hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables" i incentivant els desplaçaments a peu, bicicleta, vehicles elèctrics i transport públic així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.