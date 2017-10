L’Ajuntament, reconegut per promoure la mobilitat sostenible i un ús lúdic de l’espai públic L’alcaldessa ha recollit avui a Madrid la medalla d’or dels Premis de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (SEMS-2017) convocat pel Ministeri de Medi Ambient per la vianalització definitiva del carrer de l’Àngel L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha rebut avui la medalla d’or dels Premi de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (SEMS-2017) que convoca el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per reconèixer als ajuntaments, organitzacions, institucions i empreses que han implementat mesures permanents i bones practiques per promoure uns desplaçaments sostenibles en el marc de la seva adhesió al projecte de la Setmana Europea de la Mobilitat de 2016.