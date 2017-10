Per una Gavà inclusiva

Una conferència i un debat obren els actes de la I Jornada de la Inclusió Diumenge, 8 d’octubre, se celebrarà una Festa per a tothom per a difondre que viure en una societat inclusiva és possible La Sala d’actes del Nou Espai Sant Jordi va acollir, ahir a la tarda, una conferencia i una taula rodona, activitats emmarcades en la I Jornada de la Inclusió organitzada per l’Ajuntament de Gavà, a través de la Comissió per la Inclusió, integrada per entitats, col·lectius i persones a títol individual. “L’objectiu és promoure el coneixement i la reflexió entorn de la inclusió, així com donar visibilitat a accions inclusives perquè plegats, treballem cap a la igualtat d’oportunitats i fem realitat la inclusió a la nostra ciutat” va explicar el tinent d’alcalde de Benestar i Acció Social, Miquel Àngel Diaz.