#Parlem convoca una concentració per demà a les 12 davant dels ajuntaments Per reclamar diàleg entre els governs d’Espanya i de Catalunya

El moviment cívic Parlem/ Hablamos ha convocat concen­tracions per a demà, dissabte, 7 d’octubre, a les 12 hores, davant dels ajuntaments de tot Espanya. Demana als seus simpatitzants, afiliats i aquelles persones que participin en la concentració que hi vagin amb roba, cartells i mans blanques, però que es deixin de banda les banderes.