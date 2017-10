Dia de la Gent Gran 2017

La Gent Gran de Gavà celebra el seu dia Per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran, aquest col·lectiu s’ha trobat per llegir un manifest i participar d’una exhibició de ball Gavà s’ha sumat, aquest dissabte, al Dia Mundial de la Gent Gran que es commemora arreu cada 1 d’Octubre des que l'Assemblea General de Nacions Unides van fixar la data al 1990. L’efemèride serveix per reivindicar el paper i les necessitats d’aquest col·lectiu amb la lectura d’un manifest unitari aprovat al Consell Comarcal del Baix Llobregat i, on per exemple es subratlla la importància de les persones grans