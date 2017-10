III Pedalada i Caminada Popular

Gavà pedala i camina per la sostenibilitat L’activitat, que s’ha organitzat per tercer any a la nostra ciutat, ha tingut una bona participació Desenes de persones de totes les edats han participat aquest diumenge a la tercera edició de la Pedalada-Caminada popular de Gavà, una de les activitats encabides dins la la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. L’itinerari va partir de la Carretera Santa Creu de Calafell a l’alçada de la Rambla a les 10.40 hores i va transcórrer per diferents carrers del nostre municipi i pel Parc Agrari