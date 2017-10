Activitats inclusives

Ajuntament, entitats i ciutadania units per construir una ciutat inclusiva La celebració de la I Jornada de la Inclusió ha servit per conscienciar i reflexionar al voltant de la inclusió El Parc de la Torre Lluc va acollir diumenge, 8 d’octubre una Festa per a tothom, organitzada per l’Ajuntament, amb la col·laboració d’entitats i associacions per a difondre que viure en una societat inclusiva és possible. Amb aquesta Festa finalitzava les activitats emmarcades en la I Jornada de la Inclusió. La Festa, que va ser conduïda per Pep Callau es va iniciar i va finalitzar amb una batucada “7 de ritmes”.