Marxa a favor del diàleg

Concentració a Gavà a favor del diàleg La manifestació, que va tenir lloc dissabte al migdia, va partir de davant de l’Ajuntament i va acabar a la Torre Lluc Una munió de ciutadans i ciutadanes es van sumar, a Gavà, la mobilització convocada dissabte al migdia arreu de l’estat per reclamar “diàleg entre Espanya i Catalunya per tal de superar la situació actual crisi i tensió creada”. Es tracta de la iniciativa '¿Parlem?', una campanya nascuda arran de la trobada entre un grup d'amics en què comentaven l'actualitat política, marcada per la crispació