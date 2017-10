Preparatius per a la XXIII Marxa del Garraf La prova organitzada per organitza la Unió Muntanyenca Eramprunyà se celebrarà el Diumenge 5 de novembre La Unió Muntanyenca Eramprunyà treballa intensament aquests die sen els preparatius de la XXIII Marxa del Garraf que se celebrarà el proper 5 de novembre. Hores d’ara, i fins el 22 d’octubre, és obert el període d’inscripcions per Internet