Equipaments municipals

Celebració del X aniversari de l’Espai Maragall Per tal de commemorar l‘efemèride es farà una festa, aquest diumenge, amb un espectacle familiar amb la música del Beatles com a protagonista L’Espai Maragall celebra aquest diumenge una festa per commemorar els seus 10 anys de vida. Per a l’ocasió, es presentarà, a partir de les 11 hores, l’espectacle familiar itinerant “Yellow Submarine”